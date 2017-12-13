"Türkiye'nin çatısı"nda terör operasyonu

Ağrı Dağı'nda, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik başlatılan operasyon sürüyor.

İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı özel harekât ve komando timleri tarafından, terör örgütü PKK/KCK'nın sığınak ve barınaklarının imha edilmesi amacıyla Ağrı Dağı'nın, Doğubayazıt ilçesi kesiminde önceki gün başlatılan operasyon sürüyor.

Askeri birliklerin hem havadan hem karadan gönderildiği bölgede, arazilerin yer yer karla kaplı olmasına, soğuk hava ve zorlu arazi koşullarına rağmen Mehmetçik, arazi arama tarama çalışması yapıyor.

Sabahın ilk ışıklarında aralarında kobraların da olduğu helikopterler, bölgede uçuş yaparak teröristlerin bulunabilecekleri alanları havadan kontrol ediyor.

Helikopterler ile bölgeye indirilen Mehmetçik ise soğuk havaya rağmen dağın eteklerindeki kayalık alanlarda teröristleri ve barınaklarını arıyor.

Çamaşır makinesi ile gizlenen sığınak bulundu

Operasyon çerçevesinde, dün ilçenin Güngören köyündeki boş bir evin mutfağında arama yapan timler, çamaşır makinesiyle girişi saklanmaya çalışılan gizli bir sığınak bulmuştu.

Sığınaktaki aramada, "KCK asayiş" yazılı iki yelek, 9 piknik tüpü, 3 piknik tüpü başlığı, 8 kilogram zeytin, 20 konserve, 29 paket helva, 10 piknik tipi reçel, 9 poşet hamburger ekmeği, 24 poşet lavaş ekmek, 12 adet 500 gramlık çay, 10 kilogram küp şeker, iki kilogram çivi, 4 boş çuval ile birer adet kazma, kürek, balyoz ve keser ele geçirilmişti.

Söz konusu yiyecek ve yaşam malzemeleri, Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcısının talimatıyla imha edilmişti.

Kaynak: AA



