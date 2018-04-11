  • 11 NISAN 2018, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 4.157
    EURO 5.146
  • BIST 108995.79
    ALTIN 180.535
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Türkiye'den KKTC'ye destek devam edecek

Türkiye'den KKTC'ye destek devam edecek

Başbakan Yardımcı Recep Akdağ, "Bizim göz bebeğimiz bir toplumun, göz bebeği insanlarına hizmet etmek bizim için büyük bir şereftir" dedi.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Türkiyeden KKTCye destek devam edecek

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, KKTC temasları çerçevesinde ilk olarak Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda bir araya geldi.

Akdağ daha sonra Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay tarafından makamında kabul edildi.

Kabulde konuşan Akdağ, Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin Kıbrıs'tan sorumlu bakanı olmaktan memnuniyet duyduğunu ifade ederek, Kıbrıs Türk halkına Türkiye ile iş birliği içerisinde hizmet etmenin kendisi için büyük bir şeref olduğunu söyledi.

"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde her yeni bir hükümet yeni bir umuttur, yeni bir enerjidir." diyen Akdağ, Türkiye'nin KKTC ile sıkı çalışacağını vurguladı.

Recep Akdağ, bir toplumda yaşayan insanlara huzur, refah ve kalkınma getirilecekse hızlı davranmanın önemine işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir taraftan orta, uzun vadeyi hesaplarken, bir taraftan da kısa vadede vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayacak her türlü çalışmayı sürdüreceğiz. Türkiye Cumhuriyeti olarak KKTC'ye ciddi destek vermeye devam edeceğiz. Bizim göz bebeğimiz bir toplumun, göz bebeği insanlarına hizmet etmek bizim için büyük bir şereftir."

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Uluçay da Akdağ'ı KKTC'de görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Akdağ'a Türkiye ile KKTC arasındaki ekonomik iş birliğinin geliştirilmesi ve bugüne kadar ortaya konan katkı için teşekkür etti.

Akdağ, KKTC temasları çerçevesinde KKTC Başbakanı Tufan Erhürman'ı ziyaret etti.

Kaynak: AA 

Etiketler: Recep Akdağ, mustafa akıncı, Kıbrıs, KKTC
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER