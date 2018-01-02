Türkiye mobil görüşmelerde rekor kırdı

Türkiye, 2017'nin 3. çeyreğinde, 458 dakikalık aylık ortalama mobil görüşme süresiyle tüm zamanların en fazla konuşma süresine ulaştı. Türkiye, bu süreyle Avrupa ülkeleri arasında ilk sırada yer aldı.

Türkiye, 2017 yılının 3. çeyreğinde 458 dakikalık aylık ortalama mobil görüşme süresiyle kendi rekorunu yeniledi.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun (BTK) bilgilerine göre, 2017 yılı temmuz-eylül döneminde Türkiye'de, yaklaşık yüzde 97,6 penetrasyon oranına karşılık gelen toplam 77,9 milyonluk mobil aboneye ulaşıldı. Bu oran 2016 yılı sonunda yüzde 93,5 olarak 73 milyon 650 bin 996 aboneye karşılık gelmişti.

Mobil trafik miktarı 67,1 milyar dakika

2016’nın sonunda 63 milyar dakika olan konuşma süresi 2017'nin 3. çeyreğinde toplam 67,1 milyar dakika oldu sabit trafik miktarı yaklaşık 1,8 milyar dakika olarak gerçekleşti. Bir önceki üç aylık döneme göre mobil trafik miktarı yüzde 5,2 arttı, sabit trafik miktarı yüzde 6 azaldı. Trafiğin yüzde 93,3'ünü mobilden mobile konuşma oluşturdu.

Avrupa ülkeleri arasında 2012'den beri cepten en fazla görüşme yapan ülke konumundaki Türkiye, en yakın takipçileri Makedonya, İtalya ve Bulgaristan ile arayı da açtı.

Kaynak: AA