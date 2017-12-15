Türkiye ile İran arasındaki işbirliği toplantıları sürüyor. Amaç güvenlik alanında ortak çalışma.

Tahran’da birincisi yapılan toplantının ikincisi bugün Ankara’da gerçekleștirildi.

İçişleri Bakanlığı’nın ev sahipliği yaptığı toplantıya İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Muhterem İnce başkanlığındaki heyet ile İran İçişleri Bakan Yardımcısı Dr. Hüseyin Zülfikari ve beraberindeki heyet katıldı.

Masada terörle mücadeleden sınır güvenliğine kadar her şey konuşuldu

Toplantıda; terör, organize suçlar, uyuşturucu ve kaçakçılık, insan kaçakçılığı, düzensiz göç konularında imücadele ve sınır güvenliğinin arttırılması görüşüldü. Bu işbirliği neticesinde iki ülkeyi ilgilendiren konularda ortak hareket etme kararları alındı.





Bakan Soylu Zülfikari'yi makamında kabul etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İran İslam Cumhuriyeti İçişleri Bakan Yardımcısı Dr. Hüseyin Zülfikari'yi makamında kabul etti.

Karma Güvenlik Toplantısına katılmıștı

İçișleri Bakanı Süleyman Soylu, geçtiğimiz günlerde İranlı Mevkidaşı Abdurrıza Rahmani Fazli ile birlikte bașkent Tahran'da Karma Güvenlik Toplantısına katılmıș, sonrasında güvenlik, sınır kontrolü ve kaçakçılık ile mücadele konularında açıklamalarda bulunmuștu.

Soylu, "Büyük bir medeniyet havzasının iki önemli yapı taşı olan İran ve Türkiye'nin özellikle güvenlik konularında bir araya gelmesi ve adımlarını, yol haritalarını belirlemesi bölgemizin hem huzuru hem refahı hem de güvenliği ve asayişi için en önemli nokta olarak altı çizilmelidir." demişti.

Kaynak: AA