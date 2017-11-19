Türk Silahlı Kuvvetleri'nin İdlib'e intikali sürüyor

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait araçlardan oluşan konvoy, dün akşam geç saatlerde Hatay'ın Reyhanlı ilçesinin karşısındaki Kah köyüne girerek, İdlib gerginliği azaltma bölgesindeki Halep'in batı kırsalında yeni gözlem bölgesine ulaştı.

Çok sayıda zırhlı aracın bulunduğu konvoy, İdlib-Afrin hattında ilerleyerek gözlem görevini yapacağı noktada konuşlandı.

TSK unsurları ilk etapta, Suriye-Türkiye sınırında terör örgütü PKK/PYD işgalindeki Afrin ilçesi yakınlarında konuşlanıyor. Suriye'deki ateşkesin diğer garantörleri Rusya ve İran ile varılan Astana Anlaşması çerçevesinde yapılan sevkiyatlar, İdlib-Afrin sınır hattında devam edecek.

TSK, 12 Ekim'de İdlib gerginliği azaltma bölgesindeki ateşkes rejiminin takibi için gözlem noktaları oluşturmak amacıyla bölgeye intikal etmeye başlamıştı. İlerleyen süreçte kademeli olarak İdlib'in kuzeyinden güneyine uzanacak intikalde TSK'nın 12 bölgede gözlem noktası oluşturması öngörülüyor.

Söz konusu noktalardan ikisi, İdlib'in kuzeyindeki Salve köyü yakınlarda ve Halep batı kırsalındaki Samaan Kalesi yakınlarında kurularak gözlem faaliyetlerine başlamıştı.

İdlib halkı teröre karşı Türk ordusuna güveniyor

Suriye'de Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) ateşkes rejimini takip amacıyla konuşlandığı İdlib gerginliği azaltma bölgesinde yaşayan halk, Türk ordusunun üstlendiği görevin terör örgütü PKK/PYD tehlikesini bertaraf edeceğine inanıyor.

İdlib gerginliği azaltma (çatışmasızlık) bölgesinde yer alan Daret İzze ilçesi sakinleri, TSK'nın ateşkes gözlem misyonu hakkındaki düşüncelerini anlattı.

"Türk ordusu, bizi PKK'dan korur"

53 yaşındaki Daret İzze sakini Muhammed Ali, TSK'nın varlığının bölgedeki hayatın yeniden normalleşmesini sağlayacağını umduğunu vurgulayarak "Türk ordusu ile güven, sakinlik ve iş hareketi gelecek. Türkler girmeseydi daha fazla yıkım olacaktı. PKK zaten Daret İzze’yi hep hedef alıyordu. Türk ordusu, bizi PKK'dan korur." diye konuştu.

"İstikrar ve güven gelecek"

24 yaşındaki Musab Reşit de "İnşallah Türkiye ile ülke düzelir. PKK ve saldırılardan kurtuluruz. Türkiye girmeseydi PKK'nın saldırı riskleri artacaktı." dedi.

46 yaşındaki Ali Hulu, "Bizler halk olarak onlara hoş geldin diyoruz. Türk ordusu sayesinde uçak saldırıları son bulacak, istikrar ve güven gelecek. Kalkınma olacak, sivil yaşam şartları iyileşecek. Okullar, camiler, üniversiteler hep kaygı içerisinde." diye konuştu.

Garantör ülkelerin silahlı kuvvetlerine mensup birliklerden oluşan Gerginliği Azaltma Kontrol Gücü'nde yer alan TSK unsurları perşembe gecesi bölgeye intikal etmişti.

TSK unsurları ilk etapta, Türkiye sınırında bulunan terör örgütü PKK/PYD kontrolündeki Afrin'in yakınlarında bazı noktalarda konuşlandı.

İdlib'in içerisinde gözlem noktaları kuracak olan TSK'nın misyonuyla rejim ve muhalifler arasındaki ateşkesin etkinliğinin artırılması, çatışmaların sona erdirilmesi, insani yardımların ulaştırılması, yerlerinden edilenlerin evlerine dönüşü ve krizin barışçıl çözümü için uygun koşulların oluşturulmasına destek sağlaması hedefleniyor.

