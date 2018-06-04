Türk otomotivinin ilk göz ağrısı 'Devrim'e ziyaretçi akını

Türkiye'nin ilk yerli otomobili "Devrim", imal edildiği 1961 yılından bugüne ilgi odağı olmayı sürdürüyor.

Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii AŞ'de (TÜLOMSAŞ) müzede yeniden sergilenen Devrim otomobilini 3 ayda yaklaşık 50 bin kişi ziyaret etti.

Kapsamlı bakımın ardından yeni yerinde

Türk mühendis ve işçiler 1961 yılında Devrim'i TÜLOMSAŞ tesislerinde zor şartlarda üretti.

5 Eylül 2017'de başlayan kapsamlı bakımın ardından 3 ay önce yeni yerine konuldu.

İlk yerli otomobile ilgi büyük

Daha önce TÜLOMSAŞ tesislerinde camekanlı bölümde sergilenen Devrim otomobiline ziyaretçi ilgisinin artmasıyla müze oluşturuldu.

O zamanki adı Eskişehir Demiryolu Fabrikaları olan TÜLOMSAŞ'ta otomobilin üretildiği imalathane ve depolarda araştırma yapıldı.

Müzede Devrim'in parçaları da var

Devrim'in yapımı sırasında kullanılan çeşitli parçalar ve materyaller ortaya çıktı.

Bu materyallerle zenginleştirilen müze, ziyaretçilerin yoğun ilgisi göz önüne alınarak TÜLOMSAŞ tesislerinin farklı bir bölgesinde oluşturuldu.

200 mühendis ve işçinin emeği üzerinde

Bakımının tamamlanmasının ardından 3 ay önce ziyarete açılan Devrim otomobili müzesi yoğun ilgi görüyor. O günden bugüne yaklaşık 50 bin kişi ziyaret etti.

Devrim, yaklaşık 200 Türk mühendis ve işçisinin emeğiyle "siyah", "beyaz", "mavi boncuk" ve "gecekondu" isimleri verilerek 4 adet üretildi. Daha sonra adı "Devrim" oldu.

Hikayesi yarım asırdan fazla

Eskişehir Demiryolu Fabrikaları'nda Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel'in talimatıyla üretilen 4 "Devrim" otomobili, 1961 yılında trenle Ankara'ya götürüldü.

Demiryolu kanunları gereği deposuna az akaryakıt konulan Devrim, Gürsel'in test amacıyla kullandığı sırada benzini bitip durdu.

4,5 ayda üretildi, tamamen yerli

Bunun ardından trenle Ankara'dan Eskişehir'e getirilen Devrim, bir süre fabrika içinde kullanıldı.

TÜLOMSAŞ'ta sergilenen 0002 şasi ve 0002 motor numaralı Devrim, lastikleri ile ön ve arka camı dışında tamamen yerli olarak 4,5 ayda üretildi.

Saatte maksimum 140 kilometre

Uzun ve kısa farları ayakla çalışan, kontak anahtarı ve manuel olarak da çalıştırılabilen Devrim, bu özellikleriyle de dikkati çekiyor.

1250 kilogram ağırlığında ve saatte maksimum 140 kilometre hız göstergesine sahip Devrim'e güvenlik gerekçesiyle benzin konulmuyor, otomobilin aküsü sökülüyor.

Kaynak: AA