Türk Hava Kuvvetleri'ne 6'ncı A400M uçağı

İlk F-35 teslimininden sonra Türk Hava Kuvvetleri'ne önemli bir teslimat daha yapıldı.

Türkiye, Türk Hava Kuvvetleri'nin nakliye görevlerini yerine getirmek için dahil olduğu A400M projesi kapsamında 6'ncı uçağını teslim aldı.

Altıncı A400M ATLAS uçağı Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından teslim alındı.https://t.co/OxzUnmXjWR pic.twitter.com/FeXCrlkmwr — TSK (@TSKGnkur) 22 Haziran 2018

Diğer 5 uçağa göre daha üst konfügrasyonda

İspanya'nın Sevilla kentinde üretimi yapılan uçak, kabul ve test faaliyetlerinin ardından pilotlar tarafından Türkiye’ye getirildi ve Kayseri Erkilet 12. Hava Ulaştırma Üs Komutanlığı’na konuşlandırıldı.

Airbus’ın tesislerinde üretimi yapılan 6’ncı A400M uçağı daha önce Türk Hava Kuvvetleri envanterine alınan diğer 5 uçağa göre daha üst konfigurasyonda.

Toplam 10 adet A400M gelecek

A400M uçağı Türk Hava Kuvvetleri'nin gücüne güç katacak, Türkiye’nin savunmasına önemli katkılar sağlayacak.

Savunma Sanayii Müsteşarlığı'nın yürüttüğü A400M uçağı projesinde Almanya, Belçika, Fransa, İngiltere ve İspanya ile birlikte 6 katılımcı ülkeden biri olan Türkiye, toplamda 10 adet A400M uçağına sahip olacak.

Üretimde TUSAŞ da yer alıyor

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ), katılımcı ülkelerin havacılık endüstrileri ile birlikte uçağın tasarım ve üretiminde ülkelerin aldığı uçak miktarı oranında sorumluluk üstleniyor.

A400M Uçağı'nın ön orta gövde, arka gövde üst bölümü, paraşütçü kapıları, acil çıkış kapısı, arka üst kaçış kapağı ve kuyruk konisi gibi ana yapısal komponentlerin yanı sıra en önemli uçuş kontrol yüzeylerinden olan Kanatçık (Aileron) ve Sürat Frenlerinin (Spoiler) tasarım ve üretimi TUSAŞ mühendis ve teknisyenleri tarafından gerçekleştiriliyor.

Motorda TEİ alt yüklenici

A400M uçağında AMSL firmasının alt yüklenicisi olan Euro Prop International (EPI) konsorsiyumu (Rolls-Royce, MTU, Snecmaand ITP) tarafından tasarlanmış özgün turboprop bir motor olan TP400 motoru kullanılıyor.

Motor konusunda EPI’nin alt yüklenicileri arasında TUSAŞ Motor Sanayi A.Ş. (TEI) de yer alıyor.

Kaynak: İHA, AA