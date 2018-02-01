  • 01 ŞUBAT 2018, PERŞEMBE

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Tunceli'de teröristlere ait patlayıcı ve çeşitli malzemeler ele geçirildi

Tunceli kırsalında terör örgütüne yönelik operasyonda tespit edilen sığınak ve mağarada çeşitli malzemeler bulundu.

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Tuncelide teröristlere ait patlayıcı ve çeşitli malzemeler ele geçirildi

Valilikten yapılan açıklamada, teröristlerin bulunup etkisiz hale getirilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında İl Jandarma Komutanlığına bağlı birliklerce şehrin kırsal kesiminde operasyon düzenlendiği belirtildi.

Operasyonda, güvenlik güçlerince bulunan sığınak ile mağaradaki aramalarda, bir el yapımı patlayıcı düzeneği, bir HK-33 piyade tüfeği şarjörü, 10 tüp, 20 metre ip, 15 metre naylon, 20 metre branda, 20 anten, 7 mont, 2 çift ayakkabı, 70 kilogram peynirin yanı sıra akü, pil ve çok miktarda örgütsel doküman ile yaşam malzemesi ele geçirildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Tunceli, el yapımı patlayıcı, terör operasyonu
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