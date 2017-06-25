  • 25 HAZIRAN 2017, PAZAR

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Buradasınız : » » Tunceli'de el yapımı patlayıcı ele geçirildi

Tunceli'de el yapımı patlayıcı ele geçirildi

Tunceli'nin Mazgirt ilçesindeki "Şehit Uzman Jandarma 5. Kademeli Çavuş Yücel Yılmaz-124" operasyonunda teröristlere ait 5 kilogramlık EYP düzeneği ele geçirildi.

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Tuncelide el yapımı patlayıcı ele geçirildi

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, Tunceli'de teröristlerin bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalara azim ve kararlılıkla aralıksız devam edildiği kaydedildi.

Bu kapsamda İl Jandarma Komutanlığınca Mazgirt ilçesinde operasyon düzenlendiği belirtilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Şehit Uzman Jandarma 5. Kademeli Çavuş Yücel Yılmaz-124 operasyonu kapsamında teröristlere ait patlatılmaya hazır vaziyette 5 kilogramlık el yapımı patlayıcı (EYP) düzeneği ele geçirilmiştir. Ele geçirilen EYP Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile olay yerinde imha edilmiştir."

Etiketler: Tunceli, el yapımı patlayıcı, Terörle Mücadele
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