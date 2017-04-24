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Tunceli merkezli terör operasyonunda 4 kişi tutuklandı

Tunceli, Gaziantep, Elazığ ve Antalya'da terör örgütü TKP/ML Konferans'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.

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Tunceli merkezli terör operasyonunda 4 kişi tutuklandı

Tunceli merkezli 4 kentte terör örgütü TKP/ML Konferans'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.

Tunceli Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Tunceli İl Emniyet Müdürlüğünce, terör örgütü TKP/ML Konferans'a yönelik Tunceli, Gaziantep, Elazığ ve Antalya'da operasyon gerçekleştirildiği anlatıldı.

Operasyonda 4 zanlının gözaltına alındığı belirtilen açıklamada, zanlıların ikametlerindeki aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildiği kaydedildi.

Açıklamada, 4 zanlının polisteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları Tunceli Sulh Ceza Hakimliğince "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildiği bildirildi.

Tunceli'de terörist unsurların belirlenmesine yönelik çalışmaların azim ve kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulandı.

Etiketler: Tunceli, terör operasyonu, tutuklama, Terörle Mücadele
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