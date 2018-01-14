TSK'nın havadaki gözleri artıyor

Yeni dönemde Türkiye'nin, savunma sanayisinde ileri teknoloji ve özgün tasarım anlamında küresel oyuncu haline gelmesi hedefleniyor. Buna yönelik devam eden ANKA ve taktik İHA projeleri kapsamında 14, döner kanatlı İHA projeleri çerçevesinde ise 140 mini İHA'nın teslimatı yapılacak.

Emniyet güçlerine bomba imha kabiliyetinin arttırılması amacıyla çeşitli özelliklerde 61 bomba imha robotu teslim edilecek. 90 kilometre menzilli Kasırga K+ ve 280 kilometre menzilli BORA güdümlü füze ve silah sistemi kafile teslimatlarına yıl içinde devam edilecek.

Güvenlik güçlerinin havadaki gözü

Geride kalan yılda İHA'lar ile insanlı keşif uçakları terörle mücadelede etkin şekilde kullanıldı. İHA'ların havada kaldığı süre 2017'de bir önceki yıla göre yaklaşık 14 kat artarak bin 180'den 15 bin 786 saate yükseldi.

Güvenlik güçlerinin adeta "havadaki gözü" olan yerli ve milli teknoloji ürünü İHA ve İKU'larla yapılan keşiflerin ardından terör unsurlarına SİHA'larla bomba yağdırıldı.

Geçen yıl, 64'ü SİHA'larla olmak üzere 405 terörist İHA'ların kullanıldığı operasyonlarda etkisiz hale getirildi. SİHA'ların yer aldığı operasyonlarda teröristlerin kullandığı 183 sığınak ve barınak kullanılamaz hale getirildi.



Kaynak: AA