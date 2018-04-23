TSK'nın 23 Nisan klibi Atatürk'ün çocuk sevgisini bir kez daha hatırlattı

Genelkurmay Başkanlığı'nın paylaştığı klip, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün manevi kızı Ülkü ile geçirdiği anların görüntüleriyle başlıyor.

Söz ve müziği Saip Egüz'e ait 23 Nisan şarkısı eşliğinde devam eden klipte, kamuflaj giymiş çocukların askeri helikoptere binmeleri, bahriyeli kıyafetli çocukların fırkateynde el ele tutuştuğu anlara de yer veriliyor.

"Sizler geleceğin ikbal ışığısınız"

Klip, SOLOTÜRK gösteri uçaklarını izleyen çocukların heyecanı ile Anıtkabir'i ziyaret eden çocukların Atatürk sevgisini de yansıtıyor.

Atatürk'ün minik kahramanlara, "Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı ve ikbal ışığısınız." sözleriyle son buluyor.

Kaynak: AA