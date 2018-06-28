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TSK'dan Türk Kara Kuvvetleri'nin 2227.kuruluş yıl dönümüne özel video

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), dünyanın en eski kara ordularından kabul edilen Türk Kara Kuvvetleri’nin 2227 kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir video yayınladı.

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Dünyanın en güçlü kara ordularından olan Türk Kara Kuvvetleri, kuruluşunun 2227. yılını kutluyor. Milattan önce 209 yılında dünya sahnesine çıkan Türk ordusunun kuruluş yıl dönümü vesilesiyle TSK tarafından bir video yayınlandı.

Videoda Tük Kara Ordusu’nun Malazgirt Zaferi, İstanbul’un fethi, Çanakkale Zaferi, Sakarya Zaferi, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı gibi destan yazdığı önemli başarıları vurgulandı.

“Etkin, Caydırıcı, Saygın” ve “Güçlü, Cesur, Kararlı” sloganlarının yer aldığı videoda, Türk Kara Kuvvetleri’nin teknolojik gücü de gözler önüne serildi.  

Kaynak: İHA

Etiketler: türk kara kuvvetleri
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