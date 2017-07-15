TSK'dan Irak'ın kuzeyine hava harekatı

Türk Hava Kuvvetlerine (THK) ait uçakların Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesine düzenlediği hava harekatında 4 bölücü terör örgütü PKK mensubunun etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinden (TSK) yapılan bilgilendirmeye göre, dün Avaşin-Basyan bölgesinde hudut birliklerine yönelik eylem yapmak üzere hareket halinde olan, keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 4 PKK'lı terörist, savaş uçaklarıyla düzenlenen hava harekatında etkisiz hale getirildi.

Bir havan mevzisi de içindeki mühimmatla imha edildi.

Görevlerini başarıyla icra eden savaş uçakları, emniyetle üslerine döndü.