  • 03 AĞUSTOS 2017, PERŞEMBE

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TSE'den trafik denetimlerine standart

TSE Başkanı Korkmaz, karayollarında trafiğin düzenlenmesi ve güvenliğinin sağlanması amacıyla, EDS standartlarının yayımlandığını bildirdi.

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TSEden trafik denetimlerine standart

Türk Standardları Enstitüsü (TSE) Başkanı Sebahittin Korkmaz, karayollarında trafiğin düzenlenmesi ve güvenliğinin sağlanması amacıyla, elektronik denetleme sistemlerini kapsayan Elektronik Denetleme Sistemleri (EDS) standartlarının yayımlandığını bildirdi.

Korkmaz, yazılı açıklamasında, Türkiye'de meydana gelen trafik kazalarının yüzde 90'ının sürücü kaynaklı olduğunu ve bu kazaların da çoğunlukla aşırı hızdan kaynaklandığını belirtti.

Sürücülerin trafik kurallarına aykırı hareketlerini elektronik olarak anında tespit edilmesine yönelik, "Elektronik Denetleme Sistemi"nin büyük önem taşıdığına işaret eden Korkmaz, bu sisteme ilişkin ulusal ve uluslararası uygulamalar göz önünde bulundurularak hazırlanan 4 yeni standart tasarısının, 31 TSE Teknik Kurul toplantısında onaylanarak Türk Standardı olarak kabul edildiğini kaydetti. Standart tasarıları hakkında bilgi veren Korkmaz, şunları aktardı:

"Kabul edilen standartlar hız ölçme donanımı (HÖD) standardı, hız ihlal tespit donanımı (HİTD) standardı, ortalama hız ölçme donanımı (OHÖD) ve kırmızı ışık ihlal tespit donanımı (KİTD) oldu. TSE halihazırda kullanılan veya yeni kullanıma alınacak hız ihlal tespit donanımlarının (HİTD) doğruluğunun tespiti ve muayenesini yapmakla da yetkilendirilmiş olup, ilgili yönetmelik gereği 1 Temmuz 2018 itibarıyla muayene faaliyetlerine başlanacaktır."

Etiketler: TSE, trafik denetimleri, standart
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