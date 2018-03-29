Trabzon'da FETÖ'nün hücre evlerine operasyon: 38 gözaltı

Trabzon'daki FETÖ soruşturmalarında "gaygubet evi" olarak adlandırılan ve örgüt üyelerinin gizlenmek amacıyla kullandığı 6'sı öğrenci evi olmak üzere 19 hücre evi deşifre edildi.

58 şüpheli tespit edilirken 9'u öğrenci, 2'si evlerden sorumlu abla düzeyinde örgüt yöneticisi olmak üzere 38 örgüt üyesi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 2 örgüt yöneticisi tutuklandı. 9 öğrenci ise etkin pişmanlıktan yararlanarak adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Gözaltında bulunan 27 şüphelinin işlemler devam ediyor. 20 şüpheli ise aranıyor.

Kaynak: AA