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THY uçağının motoruna kuş çarptı

THY'nin Kenya'dan havalanan uçağı, kuş çarpması nedeniyle kalkış yaptığı havalimanına döndü.

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THY uçağının motoruna kuş çarptı

Türk Hava Yollarının (THY) Mombasa-İstanbul seferi için havalanan tarifeli uçağı, motoruna kuş çarpması nedeniyle kalkış yaptığı havalimanına döndü.
Alınan bilgiye göre Kenya'nın Mombasa kentinden Atatürk Havalimanı'na hareket eden, 120 yolcunun bulunduğu THY uçağının motoruna kalkış sırasında kuş çarptı.

Kule ile irtibata geçen kaptan pilot, Mombasa Havalimanı'na iniş için gerekli izinleri aldı.

Üç saat havada tur atan uçak, havalimanına sorunsuz indi.

Uçak, kontrol için hangara çekildi. Yolcu ve uçuş ekibi, otellere alındı.

Yolcuların başka bir THY uçağıyla Kenya'dan hareket edeceği belirtildi.

Etiketler: THY uçağının motoruna kuş çarptı
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