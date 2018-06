Teröristlerden temizlenen köylerinde huzurlu yaşıyorlar

Muş Üçevler Köyü'nde PKK'lı teröristlerin saldırıları nedeniyle göç etmek zorunda kalan vatandaşlar, güvenlik güçlerinin düzenlediği başarılı operasyonlar sonucu huzur ve güvenin sağlandığı köylerine dönerek tarım ve hayvancılık yapmaya başladı.

Kent merkezine 35 kilometre mesafedeki Üçevler köyünde 1992-1996 yıllarında terör örgütü PKK tarafından evleri, ahırları yakılan, hayvanları telef edilen vatandaşlar, baba ocaklarını bırakarak çevre il ve ilçelere göç etmek zorunda kaldı.

Her biri ayrı yerlere giden komşu ve akrabalar ile yuvaları dağılan vatandaşlar, terör nedeniyle büyük sıkıntılar yaşadı.

Terör mağduru vatandaşlar, özellikle son dönemde güvenlik güçlerince düzenlenen başarılı operasyonlar sonucu huzur ve güvenin temin edildiği köylerine dönmenin sevincini yaşıyor.

Köylerinde artık tarım ve hayvancılık da yapmaya başlayan, yaylalara çıkan vatandaşlar, bir daha o günlere dönmek istemiyor.

"Şimdi yayladayız, huzurumuz var"

Eski Üçevler Köyü Muhtarı Şirazdin Özcan, teröristlerin saldırıları sonucu 1993 yılında köyün güvenlik gerekçesiyle boşaltıldığını söyledi.

Bölgede huzurun sağlanmasıyla yeniden topraklarına döndüklerini ifade eden Özcan, "Köy boşaltıldığında çok mağdur olmuştuk. Ardından Muş'a göç ettik. Terör bitti, tekrar köye döndük. Şimdi yayladayız, huzurumuz var. Terör nedeniyle o dönemde 120 koyunu 120 liraya sattım. Koyunun tanesini bir liraya sattım. Şimdi 400 koyunum var. Devletimizden Allah razı olsun" dedi.

"Köye geri geldik, bahçemizi ekiyoruz"

Vatandaşlardan Baran Özcan da terör nedeniyle köylerinin boşaltılmasının ardından Bursa, İzmir ve Mersin başta olmak üzere bir çok şehre dağıldıklarını anlattı.

Ardından güvenlik güçlerince teröristlere yönelik büyük bir operasyon gerçekleştirildiğini kaydeden Özcan, "Köye geri geldik, bahçemizi ekiyoruz. Şu an huzur var. Devlet bize her imkanı sağladı. Köyde sağlık ocağı ve karakolumuz var. O dönemde terör nedeniyle dağıldık. Akrabalar her biri bir şehre gitmişti. Şimdi bir aradayız" diye konuştu.

Terör örgütünün 1990'lı yıllarda birçok insanı öldürdüğünü, evleri yakıp yıktığını, hayvanları telef ettiğini dile getiren Özcan, Çavuş Tepe mevkisinde amcasının da teröristlerce katledildiğini anlattı.

"Bölgemizde huzur var, rahat yaşıyoruz"

Özcan, güvenlik güçlerinin köye dönüş konusunda kendilerine büyük destek verdiğini vurguladı:

"Köye gelerek korucu olduk. Hamdolsun teröristleri temizledik. Bölgemizde huzur var, rahat yaşıyoruz. Daha önce buradan Muş'a gidemiyorduk. Teröristler yolumuzu kesiyordu. Çatışmalara girdim, kaç defa şehit verdik, yaralandık. Çok çile çektik ve terör bize hakaret etti. Huzur sağlandıktan sonra köye geri geldik. Allah devletimize milletimize zeval vermesin."

Köy sakinlerinden Mehmet Polat ise terör nedeniyle çok sevdikleri köylerinden göç etmek zorunda kaldıklarını, güvenliğin sağlanmasının ardından döndükleri topraklarında evlerini yeniden inşa ettiklerini ifade etti.

Kaynak: AA