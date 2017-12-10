Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar hız kesmiyor

Hakkari, Tunceli, Mardin ve Diyarbakır'da düzenlenen operasyonlarda bölücü terör örgütüne ait olduğu tespit edilen patlayıcılar ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinden yapılan "Yurt içi olaylar"a ilişkin açıklamaya göre Hakkari merkezde güvenlik güçleri tarafından icra edilen arazi aramalarında 200 kilogram amonyum nitrat, 202 çift ayakkabı, 700 litre benzin ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Güvenlik güçleri tarafından icra edilen operasyonlar kapsamında Tunceli'nin Hozat ilçesinde bir adet el yapımı patlayıcı ile 12 tüp, Mardin'in Nusaybin ve Midyat ilçelerinde bir adet el yapımı patlayıcı, 500 gram C-4 plastik patlayıcı ile Diyarbakır'ın Hani ilçesinde 11 kilogram esrar ve muhtelif malzemeye el konuldu.

Kaynak: AA