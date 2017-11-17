  • 17 KASIM 2017, CUMA

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Terör örgütü MKP'nin sözde bölge sorumlusu öldürüldü

Tunceli'nin Ovacık ilçesi kırsalında dün ölü ele geçirilen 4 teröristten birinin, terör örgütü MKP'nin sözde bölge sorumlusu olan Eren Tali olduğu tespit edildi.

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Terör örgütü MKPnin sözde bölge sorumlusu öldürüldü

Tunceli'de güvenlik güçleri, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) desteğinde terör örgütü MKP'ye yönelik dün sabah saatlerinde Ovacık ilçesi kırsalında operasyon başlattı.

Helikopterlerle bölgeye gönderilen birliklerin, teröristlerin kaçabileceği noktaları kontrol altına almasının ardından bölgede arama tarama faaliyeti yapıldı.

Birlikler, teröristlerin saklandığı mağarayı tespit etmesinin ardından "Kobra" tipi helikopterler bölgeyi atış altına aldı.

Ardından teröristlerle çıkan çatışmada, ikisi kadın, ikisi erkek olmak üzere 4 terörist etkisiz hale getirildi.

Teröristlerin yapılan kimlik tespiti çalışmasında ölü olarak ele geçirilen teröristlerden birinin terör örgütünün sözde sorumlularından olan "Cenk" kod adlı Eren Tali olduğu tespit edildi.

Bu kişinin, aynı ilçede 1 Ağustos'ta güvenlik güçlerince İnsansız Hava Aracı (İHA) desteğinde gerçekleştirilen 3 teröristin ölü ele geçirildiği operasyonda etkisiz hale getirilen ve İçişleri Bakanlığının "aranan teröristler listesi"nin "mavi" kategorisinde yer alan MKP'nin sözde bölge sorumlusu "Şahin" kod adlı Yılmaz Kes'in yerine getirildiği anlaşıldı.

Kaynak: AA

Etiketler: Tunceli, ovacık, terör örgütü, mkp
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