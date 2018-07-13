Terör örgütü gösterisinde polise ateş açan firari PKK'lı yakalandı

Firari Ahmet Çiray'ın, 15 Haziran 2014'te Güney Kuşak Bulvarı'nda terör örgütü PKK/KCK yanlılarının düzenlediği korsan gösteriye katılıp, polise ateş açtığı belirlenmişti.

Adana 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, firari sanık için "Devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozmak" suçundan ömür boyu hapis "4 polis memurunu öldürmeye teşebbüs etmek", "Kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşüne silahla katılmak" gibi suçlardan 14 yıl 5 ay hapis cezası verilmişti.

Hürriyet Mahallesi'nde yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından önce adliyeye sonrada cezaevine götürüldü.

Hükümlünün polislere ateş etmesinden birkaç saat sonra, korsan gösteriye katılan İbrahim Aras isimli 15 yaşındaki bir çocuğun da göstericiler tarafından öldürüldüğü ortaya çıkmıştı.

Kaynak: TRT Haber