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Terör örgütlerine çanak tutan Wikipedia kapatıldı

Türkiye'yi çeşitli terör gruplarıyla aynı düzlemde ve iş birliği halinde göstermeye çalışan yazı ve yorumlar nedeniyle Wikipedia'ya erişim engellendi.

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Terör örgütlerine çanak tutan Wikipedia kapatıldı

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından alınan bilgiye göre, Wikipedia'ya Türkiye'yi çeşitli terör gruplarıyla aynı düzlemde ve iş birliği halinde göstermeye çalışan içeriklerin kaldırılması için uyarılarda bulunuldu.

Yetkililer, Wikipedia ile iletişim kanallarının sürekli açık tutulduğunu ancak sitenin ısrarla bu tür içerikleri kaldırmaya yanaşmadığını belirtti.

Wikipedia'nın Türkiye'yi çeşitli terör gruplarıyla aynı düzlemde ve iş birliği halinde göstermeye çalışan yazı ve yorumlara yer verdiği belirtilen açıklamada, Wikipedia'ya yönelik, "teröre karşı iş birliği yapmak yerine, Türkiye'ye uluslararası arenada karalama kampanyası yapan çevrelerin parçası olarak hareket eden bir bilgi kaynağı haline gelmesi" gerekçesiyle erişim engeli uygulamasına başvurulduğu bildirildi.

İçeriğinde mahkeme kararları da bulunan Türkiye'nin taleplerinin yerine getirilmesi halinde siteye erişim engelinin kaldırılacağı vurgulandı.

Etiketler: wikipedia, türkiye'de erişim engeli
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