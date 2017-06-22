  • 22 HAZIRAN 2017, PERŞEMBE

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Tekirdağ'da FETÖ operasyonu

NKÜ Rektörü Prof. Dr. Şimşek ile 5 öğretim üyesi gözaltına alındı.

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Tekirdağda FETÖ operasyonu

Tekirdağ'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "üniversite yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında, Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörü Prof. Dr. Osman Şimşek ile 5 öğretim üyesi gözaltına alındı.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, Şimşek ile 7 öğretim üyesi hakkında gözaltı kararı verildi.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 6 şüpheli gözaltına alınırken, 1 kişiyi yakalama çalışmaları devam ediyor.

FETÖ'nün üniversite yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında aralarında rektör yardımcılarının da bulunduğu 38 şüpheli gözaltına alınmıştı. Bunlardan 9'u tutuklanırken, aralarında NBA'da oynayan basketbolcu Enes Kanter'in babası Prof. Dr. Mehmet Kanter'in de aralarında olduğu 26'sı adli kontrol kararıyla 3'ü de savcılık ve emniyetten serbest bırakılmıştı.

Etiketler: Tekirdağ, FETÖ operasyonu
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