TBMM Milli Saraylar'dan Mimar Sinan Üniversitesi'ne yalanlama

TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığından yapılan açıklamada, bazı medya organlarında, Dolmabahçe Sarayı Baltacılar Dairesinin tahliyesi hakkında yer alan haberlerde, Mimar Sinan Üniversitesi tarafından gerçeğe tamamen aykırı ifadelerle kamuoyunun yanlış yönlendirilme gayreti üzerine açıklama yapılması gereği duyulduğu belirtildi.

TBMM envanterinde yer alan tarihi ve kültürel mirasa dair binaların, kamu kurumlarının geçici kullanımlarına tahsis edilme ve tahsisin iptal edilme yetkisinin, hukuken TBMM Başkanlık Divanı'na ait olduğu ifade edilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Dolmabahçe Sarayı yapılarından olan Baltacılar Dairesi de TBMM Başkanlık Divanı'nın 19 Şubat 1985 tarih ve 45 sayılı kararıyla, Mimar Sinan Üniversitesinin kullanımına geçici olarak tahsis edilmiştir. Dolmabahçe Sarayı’nın daha önce farklı kurumlara tahsis edilip amacı dışında kullanılan ve orijinal yapısı kullanımdan dolayı zarar gören diğer tarihi binaları gibi Mimar Sinan Üniversitesi Konservatuarı tarafından kullanılan Baltacılar Dairesi’nin tahsisi de TBMM Başkanlık Divanı’nın 9 Mart 2017 tarih ve 33 sayılı kararıyla iptal edilmiştir.

TBMM Başkanlık Divanının bu kararı 20.04.2017 tarihinde bahse konu üniversiteye tebliğ edilmiş ve binanın 15 Temmuz 2017 tarihine kadar tahliye edilmesi istenmiştir. 19 Temmuz 2017 tarihinde Baltacılar Dairesinin tahliye edilmemesi üzerine, TBMM Başkanlığı tarafından tahliye için gerekli hukuki girişimlere başlanmıştır. Mimar Sinan Üniversitesi Rektörlüğünün konuya ilişkin İstanbul 7. İdare Mahkemesi'ne ve bilahare İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 9. Dairesine yapmış olduğu, yürütmeyi durdurma talepleri bu mahkemeler tarafından oy birliği ile reddedilmiştir. Bu nedenle tahliye sürecinin hukuksuz olduğuna yönelik açıklamalar tamamıyla gerçek dışıdır."

"Yerli ve yabancı ziyaretçilerin hizmetine açılacak"

Açıklamada, Dolmabahçe Sarayı Baltacılar Dairesi de dahil olmak üzere, diğer kurumlara geçici olarak tahsis edilen tarihi miras ve eserleri en doğru şekilde korumanın Meclis'in görevi olduğu kaydedildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Daha önce tahliye edilen Dolmabahçe Sarayı Veliaht Dairesi, Kemalettin Efendi Köşkü, Reşad Efendi Köşkü ve Maslak Kasrı Mabeyn Köşkü gibi Baltacılar Dairesi de tahliye işleminin ardından, restore edilerek tarihi mirasa yakışır hale getirilecek ve Dolmabahçe Sarayı Müzesi İhtisas Kütüphanesi ve Kültür Merkezi olarak yerli ve yabancı ziyaretçilerin hizmetine açılacaktır.

Bir yıldan fazla süredir devam eden tahliye sürecinin hiçbir aşamasında diyalog çabalarına olumlu cevap vermemiş, ilgili devlet kurumlarının hiçbiri ile iş birliği geliştirmemiş Mimar Sinan Üniversitesi Rektörlüğünün 2886 Sayılı Kanun uyarınca gerçekleştirilen tahliye işlemi hakkında gerçek dışı beyanlarla kamuoyunu yanlış yönlendirme çabası ayrıyeten manidardır. Netice olarak mezkur Üniversite Rektörlüğünün beyanlarının hakikatle hiçbir ilişkisi yoktur."

Kaynak: AA