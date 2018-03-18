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Tarım Bakanı Fakıbaba: Çiftlik Bank'ın Bakanlığımızla bir alakası yok

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Çiftlik Bank hakkında, "Söylentiler tamamen yanlış. Bakanlığımızla bir alakası yok" açıklamasını yaptı.

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Tarım Bakanı Fakıbaba: Çiftlik Bankın Bakanlığımızla bir alakası yok

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, "Birlikte Üretim Modeli" projesi toplantısında köylülerle bir araya geldiği Turhal ilçesine bağlı Tatlıcak Köyü'nde, gazetecilerin sorularını da yanıtladı. Bakan Fakıbaba, ''Çiftlik Bank ile ilgili bir gelişme var mı?'' sorusu üzerine şunları söyledi:

"Çiftlik Bank önünde sadece çiftlik olduğu içi millet zannediyor ki; Tarım Bakanlığı ile ilgisi var. Çiftlik Bank'ın Tarım Bakanlığı ile ne bir ilgisi var, ne bir izni var. Ne de verdiği bir hibe var. Bu söylentiler tamamen yanlış. Ve ocak ayında biz 'Çiftlik Bank'ta vatandaşlar kandırılıyor' diye Tarım Bakanlığı olarak savcılığa dilekçe vermişiz. Müşteki olarak, vatandaş olarak. Ama bir tek bir şey var. Açılışa davet etmişler. Genel olarak her açılışta biz deriz ki; 'İşimiz yoğun olduğu için katılamadık' diye bir telgrafımız olmuş. Sonradan vatandaşlarımızın kandırıldığını anladığımız an, ocak ayında biz kendimiz savcılığa şikayet etmişiz."

Kaynak: DHA

Etiketler: Fakıbaba, çiftlik bank
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