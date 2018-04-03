Suriyeli YPG üyesi Tarsus’ta yakalandı

Hatay’da yakalanan Suriye uyruklu Y.A.'nın ifadesinden harekete geçen Tarsus Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, YPG'li V.M.'nin yakalanması için ilçede çalışma başlattı.
Ekipler, operasyonla, terör örgütünün, güvenlik güçlerine yönelik eylemlerine katıldığı belirtilen ve Kobani’de terör örgütü YPG/PKK adına 7 ay eylemler gerçekleştiren 25 yaşındaki V.M.'yi yakaladı.
Facebook sayfasında da terör örgütü PKK/KCK’nın propagandasını yaptığı tespit edilen V.M., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.
Kaynak: İHA