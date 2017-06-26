  • 26 HAZIRAN 2017, PAZARTESI

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Buradasınız : » » Suriyeli sığınmacıların kaldığı evde yangın çıktı

Suriyeli sığınmacıların kaldığı evde yangın çıktı

Adıyaman’da Suriyeli sığınmacıların kaldığı evde çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi, pencereden atlayan 1 kişi ise ağır yaralandı.

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Suriyeli sığınmacıların kaldığı evde yangın çıktı

Adıyaman’da Suriyeli sığınmacıların kaldığı evde çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi, pencereden atlayan 1 kişi ise ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Turgut Reis Mahallesi'nde Suriyelilerin kaldığı iki katlı bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye, polis ve 112 acil servis ekipleri evdekilerin tahliye edilmesi ve yangının söndürülmesi için çalışma yaptı.

Bu sırada yangından kaçmak isterken ikinci kattan atlayan Haşim Hindavi ağır yaralandı. Evde bulunan Sabiha Ahmet, Maha Hamedi, Emmun Hindavi, Fattum Muhammed ve Halid Husno, dumandan etkilendi.

Yaralanan ve yangından etkilenen 6 kişi Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Etiketler: Suriyeli sığınmacılar, yangın, Adıyaman
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