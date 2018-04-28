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Buradasınız : » » Suriyeli kaynakçı genç sosyal medyada ilgi gördü

Suriyeli kaynakçı genç sosyal medyada ilgi gördü

Suriye’deki savaştan kaçarak Türkiye’ye gelen kaynak ustası gencin kaynak makinesiyle yaptığı gösteriler sosyal medyada en çok izlenen videolar arasına girdi.

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29 yaşındaki Khaled Alabed Alhaı, 4 yıl önce Suriye'deki savaştan kaçarak Türkiye’ye yerleşti. Suriye'de petrol boru hattında kaynak işi yapıyordu. Türkiye'de petrol boru kaynak işi olmadığı için kalorifer kazanı kaynak işinde geçimini sağlıyor.

Çalıştığı imalathanede boş zamanlarında çektiği eğlenceli videolar ile sosyal medyada ilgi odağı oldu.

Şarkılara olan sevgisi ile tanınan Suriyeli genç, başındaki kaskı, elindeki gitarı andıran demir parçası ve kaynak makinesiyle çalan şarkıya eşlik ederek izleyenleri hem güldürdü hem de kendine hayran bıraktı.

"Türk sanatçılarla düet yapmak istiyorum"

Türkiye’yi çok sevdiğini ve Türk sanatçılar ile düet yapmak istediğini belirten Khaled Alabed Alhaı, "İş paydos edince aklıma gitar geldi. Beraber müzik açtık ve video çektik ve internete attım. Bende imkan yok, gitar yok kaynakla ve demirle böyle bir şey yaptım. Türk sanatçılarla düet yapmak istiyorum ama bende imkan yok” dedi.

Khaled ile beraber video çektiklerini ve bu videoların da internette beğeniyle izlendiği belirten Ali Aydemir, Khaled’in Türk sanatçılar ile düet yapmak istediğini belirtti.

"Khaled 'bana sizin Türk sanatçılar gelsin elektro gitar öğretsin ben de onlara kaynak gitar öğreteyim' diye. En sevdiği şarkıcı Esra Özmen, Kıraç olsun, Haluk Levent olsun elektro gitar çalan şarkıcılar olsun açarız. Sabahtan akşama kadar onlara ayak uydurmaya çalışırız."

Kaynak: İHA

Etiketler: suriye, kaynakçı genç, Khaled Alabed Alhaı, gitar, Şarkı, sosyal medya
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