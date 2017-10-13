Suriyeli 100 kişilik grup ülkesine döndü

Türkiye'nin çeşitli illerinde yaşayan bazı Suriyeli aileler, Fırat Kalkanı Harekatı sayesinde terör örgütü DEAŞ'tan temizlenen bölgelere dönüyor.
Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 100 Suriyeli, Kilis'teki Öncüpınar Konaklama Tesisleri'ndeki işlemlerin ardından AFAD’a ait minibüslerle ülkelerine gönderildi.
Suriye uyruklu Faruk Kırbeli, yaşadığı bölgenin güvenli hale gelmesinden dolayı ülkesine dönüş yapmaya karar verdiğini söyledi.
5 yıldır Öncüpınar Konteyner Kent'te kaldığını dile getiren Kırbeli, Fırat Kalkanı Harekatı sonrası yaşadıkları bölgenin terörden temizlendiğini anne ve babasıyla hasret gidereceğini ifade ettti.
Ülkesinde kesin dönüş yaptığını anlatan Kırbeli, Türkiye'de ve Suriye'de sağlanan imkanlar nedeniyle emeği geçenlere herkese minnettar olduklarını sözlerine ekledi.