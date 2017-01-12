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Suikastçı Altıntaş kimsesizler mezarlığına gömülecek

Büyükelçi Karlov'a suikast düzenleyen ve etkisiz hale getirilen Altıntaş'ın ailesi tarafından alınmayan cenazesinin kimsesizler mezarlığına defnedilmesi için işlem başlatıldı.