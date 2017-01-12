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Buradasınız : » » Suikastçı Altıntaş kimsesizler mezarlığına gömülecek

Suikastçı Altıntaş kimsesizler mezarlığına gömülecek

Büyükelçi Karlov'a suikast düzenleyen ve etkisiz hale getirilen Altıntaş'ın ailesi tarafından alınmayan cenazesinin kimsesizler mezarlığına defnedilmesi için işlem başlatıldı.

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Suikastçı Altıntaş kimsesizler mezarlığına gömülecek

Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezinde 19 Aralık 2016 tarihinde Büyükelçi Karlov'a silahlı saldırı düzenleyen ve operasyonla etkisiz hale getirilen polis memuru Altıntaş'ın Keçiören'deki Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsi işlemleri 21 Aralık'ta tamamlandı.

Otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından Adli Tıp Kurumu Kanunu Uygulama Yönetmeliği hükmü gereğince cenazenin teslim alınması için tanınan 15 günlük sürede Altıntaş'ın cenazesi teslim alınmadı.

24 gündür morgda bekletiliyor

Aile tarafından kabul edilmeyen ve yaklaşık 24 gündür Adli Tıp Kurumu morgunda bekletilen Altıntaş'ın cenazesinin defnedilmesi için Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu Ankara Grup Başkanlığınca işlem başlatıldı.

Yönetmelik hükmü gereğince Adli Tıp Kurumu tarafından Altıntaş'ın cenazesinin defnedilmesi için belediyeye yazı yazıldı.

Saldırgan Altıntaş'ın cenazesi, belediyeye teslim edilmesinin ardından kimsesizler mezarlığına defnedilecek. AA

Etiketler: Suikastçı, Karlov, Adli Tıp Kurumu
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