Sosyal medyada terör propagandası yapanlara operasyon

Adana'da, "Zeytin Dalı Harekatı"na yönelik sosyal medyada terör propagandası yaptığı öne sürülen 9 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep'te 9 gözaltı

Gaziantep'te de sosyal medya üzerinden terör propagandası yapan 9 kişi gözaltına alındı. Zeytin Dalı Harekatı'na yönelik paylaşımlarıyla PYD/PKK propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan zanlıların evlerinde 2 tüfek ile çok sayıda fişek ve örgütsel doküman ele geçirildi.

Erzurum merkezli 5 ilde operasyon

Erzurum merkezli İstanbul, İzmir, Adana ve Ankara'da, Zeytin Dalı Harekatı'na yönelik sosyal medyada terör örgütü PYD/PKK'nın propagandasını yaptıkları belirlenen 10 kişi hakkında soruşturma başlatıldı.

Malatya'da 4 gözaltı

Malatya'da da "Zeytin Dalı Harekatı"na ilişkin sosyal medyada terör propagandası yaptığı iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.

Öte yandan Malatya'da sosyal medyada terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptığı iddiasıyla yargılanan bir sanığa da 10 ay hapis cezası verildi.

Niğde'de HDP İl Başkanı'na gözaltı

Niğde Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medya paylaşımlarında terör örgütü propagandası yaptığı öne sürülen HDP İl Başkanı Özkan'ı gözaltına aldı.

Zonguldak'ta 3 kişi gözaltına alındı

Zonguldak'ta, "Zeytin Dalı Harekatı"na yönelik sosyal medyada terör propagandası yaptığı iddia edilen 1'i kadın 3 kişi ile Kocaeli'de 10 kişi gözaltına alındı.

Antalya'da 10 şüpheli yakalandı

Antalya'da, "Zeytin Dalı Harekatı"na yönelik sosyal medyada terör propagandası yaptığı gerekçesiyle 10 şüpheli yakalandı.

Kaynak: AA/TRT Haber