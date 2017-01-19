Sosyal medya teröristi tutuklandı

Düzce'de sosyal medya üzerinden "terör örgütü propagandası" yaptığı iddia edilen bir kişi tutuklandı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, sosyal paylaşım hesabından terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptığı öne sürülen kişinin evine, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlendi.

Gözaltına alınan zanlının, bilgisayar ve cep telefonuna el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.