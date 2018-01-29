Son bir haftada 28 terörist etkisiz hale getirildi

22-29 Ocak arasında ülke genelinde, Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan DEAŞ üyesi Demet Taşar'ın da aralarında bulunduğu 28 terörist etkisiz hale getirildi.
Ayrıntılar geliyor...
Kara kış yolları kapattı: 26 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor
TSK: 597 terörist etkisiz hale getirildi
Bakan Canikli: Afrin'de kullanılan mühimmatın tamamını yerli ve milli olarak üretebiliyoruz
TSK: Irak'ın kuzeyinde teröristlere ait 11 hedef imha edildi
Almanya, PKK'nın ekonomiye verdiği zararı tartışıyor
Cezayir, Fransa'dan tazminat talep edecek
Dünyanın en görkemli tapınak şehri 'Baalbek'
Malatya'da askeri helikopter inişe kısa süre kala arızalandı
Filipinler'deki Mayon Yanardağı yeniden harekete geçti