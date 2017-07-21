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Sivas merkezli ByLock operasyonu

ByLock kullandıkları öne sürülerek gözaltına alınan 9 zanlıdan 6'sı tutuklandı.

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Sivas merkezli ByLock operasyonu

Sivas merkezli 3 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9 kişiden 6'sı tutuklandı.

Sivas Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan 9 kişi, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan 6'sı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu iddiasıyla 15 kişi hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı. Sivas merkez, Kangal, Koyulhisar ve Suşehri ilçeleri ile Kahramanmaraş ve İstanbul'da 19 Temmuz'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 8 kişi gözaltına alınmıştı. Bir firarinin yakalanmasıyla gözaltı sayısı 9'a yükselmişti. Adreslerinde bulunamayan 6 zanlı ise aranıyor.

Etiketler: bylock
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