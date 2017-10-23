Sis, sürücüleri trafikte zorladı

D-100 karayolu Bolu Dağı kesimi ile Düzce ve Sakarya kent merkezinde sis trafiği olumsuz etkiledi.

Bolu Dağı'nın Abant Kavşağı, Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkisinde sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 25 metreye kadar düştü.

Bölgede etkili olan sis dolayısıyla sürücüler yavaş seyretti. Karayolları ekipleri, sürücüleri ışıklı tabelalarla yönlendirirken, trafik ekipleri ise yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapılmaması konusunda uyarıda bulundu.

Sakarya

Bu arada Sakarya'da da yoğun sis etkili oldu.

Kent genelinde gece başlayan ve sabah saatlerinde etkisini arttıran yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düştü.

Düzce

Öte yandan, Düzce'de kentte gece saatlerinden itibaren etkisini sürdüren sis nedeniyle D-100 Karayolu'nun Aydınpınar, Çoban, Üçköprü ve Doğanlar güzergahlarında görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü.

Kaynak: AA