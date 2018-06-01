Şırnak'ta şehit 13 asker için mevlit okundu

Şırnak'ın Uludere ilçesi Şenoba beldesinde geçen yıl helikopter kazasında şehit olan 13 asker için mevlit okutuldu.

Şırnak'ta 31 Mayıs 2017'de Şenoba Tugay Komutanlığından kalkan AS 532 Cougar tipi helikopterin yüksek gerilim hattına takılarak düşmesi sonucu aralarında 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanı Tümgeneral Aydoğan Aydın'ın da bulunduğu şehit 13 asker için 23. Piyade Tümen Komutanlığı bahçesinde mevlit programı düzenlendi.

Programda din görevlileri tarafından Kuran-ı Kerim ve mevlit okundu, şehitler için dualar edildi.

Programa, Vali Mehmet Aktaş, Vali Yardımcısı Tunahan Efendioğlu, Belediye Başkanı Turan Bedirhanoğlu, 23. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Veli Tarakcı, Jandarma Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Ercan Yaşin, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, vatandaşlar ve askerler katıldı.

Kaynak: AA