Şırnak'ta el yapımı patlayıcı infilak etti: 1 şehit

Şırnak kırsalındaki Küpeli Dağı'nda Ziyaret Tepe bölgesinde yürütülen arazi taraması sırasında teröristlerin daha önceden tuzakladığı el yapımı patlayıcı infilak etti.
Bir asker şehit oldu.
Bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.
TRT HABER
Şırnak'ta teröristlerin daha önceden tuzakladığı el yapımı patlayıcı infilak etti. Patlamada bir asker şehit oldu.
Şırnak kırsalındaki Küpeli Dağı'nda Ziyaret Tepe bölgesinde yürütülen arazi taraması sırasında teröristlerin daha önceden tuzakladığı el yapımı patlayıcı infilak etti.
Bir asker şehit oldu.
Bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.
TRT HABER