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Şırnak'ta el yapımı patlayıcı infilak etti: 1 şehit

Şırnak'ta teröristlerin daha önceden tuzakladığı el yapımı patlayıcı infilak etti. Patlamada bir asker şehit oldu.

11 Aralık 2017 Pazartesi 10:36



