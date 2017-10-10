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Sınıra jeneratör ve yakıt ikmal araçları sevk edildi

İdlib'deki çatışmasızlık bölgesine yönelik intikal kapsamında, konteyner, jeneratör ve askeri yakıt ikmal araçları sınıra konuşlandırıldı.

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Sınıra jeneratör ve yakıt ikmal araçları sevk edildi

İdlib'deki çatışmasızlık bölgesine yönelik intikalin yapılacağı İdlib'in sınır komşusu Reyhanlı ilçesindeki askeri hareketlilik devam ediyor. Türkiye'deki çeşitli birliklerden gönderilen konteyner, jeneratör ve askeri ikmal araçları ilçedeki sınır birliklerine sevk edildi.

Bu arada, zırhlı askeri araçların sınır hattında konuşlandığı, sınırda örülü duvarın bazı bölümlerinin ise kaldırıldığı görüldü.

Suriye'de ateşkes rejiminin takibi amacıyla, garantör ülkelerin silahlı kuvvetlerine mensup birliklerden oluşan Gerginliği Azaltma Kontrol Gücü'nde yer alan Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının, İdlib bölgesinde 8 Ekim itibarıyla keşif faaliyetlerine başladığı bildirilmişti. AA 

Etiketler: idlib, tsk, Reyhanlı, konteyner, jeneratör, askeri araçlar
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