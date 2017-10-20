Silvan'da bir öğretmen silahlı saldırıya uğradı

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde öğretmenlik yapan İzzettin Güven (33) evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, ilçede öğretmenlik yapan Güven, Bahçelievler Mahallesi Diyarbakır Caddesi Bahçelievler sitesinde bulunan evine girdiği sırada silahlı saldırıya uğradı.
Ağır yaralanan Güven, Silvan Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Polis ekipleri saldırıyı gerçekleştiren kişi veya kişilerin yakalanması için operasyon başlattı.
Saldırının terör bağlantısı olup olmadığı araştırılıyor.
Kaynak: AA