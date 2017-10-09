Silopi'de çocuklar uçurtma şenliğiyle doyasıya eğlendiler

Şırnak'ın Silopi ilçesinde düzenlenen şenliğe katılan çocukların uçurtmaları, ilçe semalarını renklendirdi.

Görevlendirme yapılan Silopi Belediyesi ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğünce uygulanan "15 Temmuz Gençlik Projesi" kapsamında Şehir Stadyumu'nda 100'ü aşkın çocuğun katılımıyla uçurtma şenliği yapıldı.

Rengarenk uçurtmalarını öğretmen ve ebeveynleri eşliğinde uçuran çocukların doyasıya eğlendiği şenlikte çocuk sesleri yankılandı, gökyüzü uçurtmalarla renklendi.

Silopi Belediye Başkan Vekili Kaymakam Savaş Konak, yaptığı açıklamada, hazırlanan proje kapsamında gerçekleştirilen uçurtma şenliğine 110 öğrencinin katıldığını söyledi.

Öğrencilerin uçurtma uçurmanın mutluluğunu yaşadığını dile getiren Konak, etkinlikte emeği geçenlere teşekkür etti.

Konak, "Çocuklarımızı daha çok aktivitelerle buluşturmak amacıyla Kaymakamlık ve Silopi Belediyesi olarak önümüzdeki günlerde projelerimizi hayata geçirmeyi sürdüreceğiz." dedi.

"Bölgemizin böyle etkinliklerle anılmasını istiyoruz"

Şenliğe katılan öğrencilerden Neçirvan Alkış da uçurtma uçurarak unutulmaz bir gün geçirdiği için çok mutlu olduğunu söyledi.

Ömer Faruk Müldür de çok eğlenceli vakit geçirdiğini anlatarak, bu tür etkinliklerin devam etmesini istedi.

Çocuğuyla uçurtma şenliğine katılan Fatih Bilen, ilçede benzer etkinliklere ihtiyaç olduğunu belirtti.

Şenlikle çocukların güzel bir gün geçirdiğini ifade eden Bilen, "Bu tür organizasyonlar çocuklarımızın, gençlerimizin geleceklerinin aydınlanması adına önemli. Artık bölgemizin böyle etkinliklerle anılmasını istiyoruz. Terörden, olaylardan uzak, huzur dolu Silopi'de çocukların uçurtmalarını gökyüzünde uçurduğu nice güzel günler diliyoruz." diye konuştu.

Bilen, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.