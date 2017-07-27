Siirt'te bir terörist ölü ele geçirildi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, güvenlik güçlerince terör örgütü PKK mensuplarının etkisiz hale getirilmesi amacıyla Yazlıca (Herekol) Dağı bölgesinde başlatılan "Şehit Piyade Kurmay Albay Gökhan Peker-01 Operasyonu" sürüyor.
3. Komando Tugay Komutanlığı, Şırnak Çakırsöğüt Jandarma Tugay Komutanlığı ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ile güvenlik korucularının katılımıyla, zorlu koşullarda yürütülen operasyonda güvenlik güçlerince arama çalışması yapıldı.
Aramalarda bir PKK'lı teröristin cesedi bulundu, 2 çanta içinde 4 el bombası, uyku tulumu, 2 resim, panço, 2 kalaşnikof şarjörü, RPG-7 roketatar mühimmatı ve sevk fişeği kutusu ele geçirildi.
Operasyon devam ediyor. AA