Siirt'te 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Şiirt'te dün saat 17.00 sıralarında merkez Ormanardı köyü kırsalında operasyonel faaliyet yürüten İl Jandarma Komutanlığına bağlı komando ve güvenlik korucusu timinin bulunduğu bölgeye terör örgütü PKK mensuplarınca taciz ateşi açılması sonucu bölgede operasyon başlatıldığı bildirildi.

Operasyon timlerinin anında karşılık vermesi üzerine, bir örgüt mensubunun yaralandığı ifade edilen açıklamada, "Diğer teröristlerin bu teröristi kollarından sürükleyerek bölgeden uzaklaştırmaya çalıştıkları tespit edilmiştir. Arazideki timler tarafından sıcak temas sürdürülerek teröristlerin bölgeden uzaklaşmaları engellenmiştir. İl Jandarma Komutanlığınca temasın başladığı bölgeye zırhlı araçlarla takviyeli komando ve güvenlik korucusu timleri sevk edilmiş, terör örgütü mensuplarının kaçış istikametleri tamamen tutulmuştur." bilgisi verildi.

Havanın aydınlanmasıyla iz takip köpeği ile bölgede yapılan aramada, operasyonda dere yatağında biri kadın 3 teröristin etkisiz hale getirildiğinin tespit edildiği belirtilen açıklamada, operasyonda ayrıca 2 kalaşnikof piyade tüfeği, RPG-7 roketatar, 3 el bombası, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildiği kaydedildi.