  • 17 KASIM 2017, CUMA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 18º
Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu
  • DOLAR 3.893
    EURO 4.593
  • BIST 106278.18
    ALTIN 160.46
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Siirt'te 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Siirt'te 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Siirt'te terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda biri kadın 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Siirtte 3 PKKlı terörist etkisiz hale getirildi

Şiirt'te dün saat 17.00 sıralarında merkez Ormanardı köyü kırsalında operasyonel faaliyet yürüten İl Jandarma Komutanlığına bağlı komando ve güvenlik korucusu timinin bulunduğu bölgeye terör örgütü PKK mensuplarınca taciz ateşi açılması sonucu bölgede operasyon başlatıldığı bildirildi.

Operasyon timlerinin anında karşılık vermesi üzerine, bir örgüt mensubunun yaralandığı ifade edilen açıklamada, "Diğer teröristlerin bu teröristi kollarından sürükleyerek bölgeden uzaklaştırmaya çalıştıkları tespit edilmiştir. Arazideki timler tarafından sıcak temas sürdürülerek teröristlerin bölgeden uzaklaşmaları engellenmiştir. İl Jandarma Komutanlığınca temasın başladığı bölgeye zırhlı araçlarla takviyeli komando ve güvenlik korucusu timleri sevk edilmiş, terör örgütü mensuplarının kaçış istikametleri tamamen tutulmuştur." bilgisi verildi.

Havanın aydınlanmasıyla iz takip köpeği ile bölgede yapılan aramada, operasyonda dere yatağında biri kadın 3 teröristin etkisiz hale getirildiğinin tespit edildiği belirtilen açıklamada, operasyonda ayrıca 2 kalaşnikof piyade tüfeği, RPG-7 roketatar, 3 el bombası, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildiği kaydedildi.

Etiketler: Siirt, terör operasyonu
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER