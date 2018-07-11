Siirt merkezli terör operasyonu: 8 gözaltı

Siirt Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışma başlattı.
Haklarında yakalama kararı çıkarılan ve aralarında görevlerinden ihraç edilen memurların da bulunduğu 15 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.
7 ilde Siirt merkezli farklı adreslerde yapılan operasyonda, 8 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri ve firari 7 şüpheliyi yakalama çalışması sürüyor.
Kaynak: AA