  • 11 TEMMUZ 2018, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • DOLAR 4.749
    EURO 5.562
  • BIST 94040.52
    ALTIN 190.851
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Siirt merkezli terör operasyonu: 8 gözaltı

Siirt merkezli terör operasyonu: 8 gözaltı

7 ilde Siirt merkezli terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, 8 şüpheli gözaltına alındı.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Siirt merkezli terör operasyonu: 8 gözaltı

Siirt Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışma başlattı.

Haklarında yakalama kararı çıkarılan ve aralarında görevlerinden ihraç edilen memurların da bulunduğu 15 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

7 ilde Siirt merkezli farklı adreslerde yapılan operasyonda, 8 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri ve firari 7 şüpheliyi yakalama çalışması sürüyor.

Kaynak: AA

Etiketler: terör operasyonu, Siirt
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER