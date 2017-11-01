  • 01 KASIM 2017, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » 'Selam Tevhid'de kumpas davası devam ediyor

'Selam Tevhid'de kumpas davası devam ediyor

54 eski hakim ve savcının yargılandığı Selam Tevhid'de kumpas davası, Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nde görülüyor.

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Selam Tevhidde kumpas davası devam ediyor

Yargıtay 16'ncı Ceza Dairesi'nde görülen FETÖ'nün Selam Tevhid soruşturmasında kumpas kurması davasında, 54 eski hakim ve savcı yargılanıyor. Dava, sanıkların savunmalarıyla sürüyor.

Sanık, eski hakim Birol Bilen savunmasını yaptı. Mahkeme Başkanı, Bilen'e, örgütün şifreli haberleşme ağı Bylock'u kullandığı konusunda, mahkemeye gönderilen bilgileri okudu.

Buna göre, 28 kez Bylock programına giriş yaptığı ve mesajlar attığı belirlenen sanık, delillere rağmen, suçlamaları kabul etmedi. Birol Bilen, Bylock programının kendisi tarafından kullanılmadığını öne sürdü.

Mahkemede savunma yapan bir başka sanık, eski özel yetkili hakim Kazım Kahyaoğlu da, Bylock iddialarını reddetti.

Kahyaoğlu, Bylock programını kullanmadığını, eldeki verilerin dışarıdan müdahale ile oluşturulduğunu iddia etti.

54 sanıklı davada yargılanan eski hakim ve savcılar, binlerce kişi hakkında usulsüz dinleme kararı almakla suçlanıyor.

Dava kapsamında 997 müşteki de bulunuyor. 

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: birol bilen, Selam Tevhid, fetö, PDY, bylock, hakim, savcılar
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