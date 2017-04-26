Şehitler son yolculuklarına uğurlandı

Bitlis'teki terör operasyonunda araziye döşenen patlayıcının infilak etmesiyle şehit olan Astsubay Emrah Çelebi, Ağrı'da son yolculuğuna uğurlandı.

Naaşı Türk bayrağına sarılan şehit Astsubay Çelebi için Patnos ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Hz. Ebubekir Camisi'nde tören düzenlendi.

Tabuta sarılarak gözyaşı döken şehit Çelebi'nin eşi Sündüz Çelebi ve yakınlarını askeri personel teselli etti.

Şehidin 19 aylık çocuğu Miran Çelebi'nin de bulunduğu törende, şehidin eşi Sündüz Çelebi "Eşimi son bir kez daha göreyim." diyerek ağıt yaktı.

Şehit astsubay Çelebi için kılınan cenaze namazı sonrası, Patnos İlçe Müftüsü Lütfi Kocatürk dua okudu.

Askeri tören mangası ve vatandaşlar, daha sonra şehidin tabutunu bir süre omuzlarda taşıyıp tekbirler eşliğinde babaevinin önüne getirildi.

Helallik alınması sonrası şehit Çelebi'nin naaşı, cenaze aracı ile Sütlü Pınar Mahallesi Mezarlığı'na götürülüp okunan dualarla defnedildi.

Şehidin annesi Fatma ve babası Mustafa Çelebi ile yakınları, defin sırasında ağlayarak Kürtçe ağıtlar yaktı.

Törende Çelebi'nin silah arkadaşları da gözyaşlarını tutamadı. Şehit Çelebi'nin ablası Cemile Çelebi de şehit kardeşinin fotoğrafını bir an olsun elinden bırakmadı.

Defin esnasında fenalaşan şehidin eşi Sündüz Çelebi'ye mezarlıkta hazır bekletilen ambulanstaki sağlık görevlilerince müdahale edildi.

Törene, Ağrı Vali Yardımcısı Ejder Demir, Patnos Kaymakam Vekili de olan Tutak Kaymakamı Erkan İsa Erat, Patnos İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mustafa Durgut, Patnos Garnizon Komutanı Binbaşı Mehmet İmbat, Patnos Belediye Başkanı Cem Afşin Akbay, Dedeli Belde Belediye Başkanı Veysi Durak ile askeri erkan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Defin işlemi sonrası şehit Emrah Çelebi'nin tabutuna sarılı Türk bayrağı Vali Yardımcısı Demir tarafından baba Mustafa Çelebi'ye verildi.

Bitlis şehidini uğurladı

Kars'ın Kağızman ilçesinde terör örgütüne yönelik operasyon kapsamındaki arazi arama tarama faaliyeti sırasında, PKK'lılarca tuzaklanan patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Tekin Tekin, Bitlis'te son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Tekin Tekin (26) için Tatvan ilçesi Kırkbulak köyü meydanında tören düzenlendi.

Törene, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Ahmet Çınar, Bitlis Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Fuat Güney, Tatvan 10. Komando Tugay Komutanı Albay Taner Dinçyürek, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Gezer, Vali yardımcıları Kamil Güzel ve Murat Kütük, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, kaymakamlar, belediye başkanları, kurum amirleri, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.

Vali Çınar, Türk bayraklarıyla donatılan meydanda yaptığı konuşmada, kentte bugün ikinci şehidi uğurladıklarını söyledi.

Teröristlerin haince toprağa gömdükleri patlayıcılarla güvenlik güçlerinin şehit olduğunu anlatan Çınar, bu durumun acı verdiğini ifade etti.

Tören alanında şehidin tabutuna sarılarak Kürtçe ağıtlar yakan ailesi ve yakınlarını, askeri erkan ile vatandaşlar teselli etmeye çalıştı.

Şehit Tekin'in naaşı, İl Müftüsü Faysal Geylani'nin cenaze namazını kıldırarak dua etmesinin ardından, köy mezarlığında defnedildi.