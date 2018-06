Şehit Uzman Çavuş Bahattin Baştan'ın sosyal medya paylaşımı duygulandırdı

Eruh ilçesi Yassıdağ (Çırav) bölgesinde yürütülen "Şehit Jandarma Teğmen Mustafa Yazgan" operasyonunda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Bahattin Baştan'ın sosyal medya hesaplarında, vatan sevgisi ve teröristlere karşı verilen mücadeleye yönelik bir çok paylaşım bulunuyor.

Şehit Baştan, "Canımızı versek de bunların üstesinden gelebilecek kabiliyete sahibiz" ifadelerinin dikkat çektiği bir paylaşımında şunları kaydediyor:

"Bölge çok sıkıntılı bir bölge. Zor bir görev, hava soğuk. Geceleri çok soğuk oluyor, rüzgarlı oluyor. Vatanımızın, milletimizin bekası için, vatanımızın bölünmez bütünlüğü için buralardayız. 50-60 mağara sığınak olduğu düşünülüyor. Bakalım yani, görevimizi en iyi şekilde hayırlısıyla bitirip sevdiklerimize varacağımızı düşünüyorum, sevdiklerimizle birlikte olacağımızı düşünüyorum. Zorlu görev, yapacak bir şey yok, gerekirse canımızı versek de bunların üstesinden gelebilecek kabiliyete sahibiz. Buradan vatanımızı, milletimizi seven yüce Türk milletine selam olsun diyorum."

Şehit Baştan'ın sosyal medya hesaplarından paylaştığı askeri fotoğraflarında ise vatan sevgisi ve teröristlere karşı verilen mücadele Türk askerinin göstermiş olduğu başarılı operasyonlara vurgu yaptığı göze çarpıyor.

Baştan'ın paylaştığı ifadelerden bazıları şöyle:

"Her zaman 'önce vatan' dedik. Kinimizi diri tutalım, erlik anı geldiğinde şanımıza renk katacak. Diktiğimiz bu bayrak uğruna can alıp can veren şehitlere selam olsun. Gök kubbe de kartal, yağız yerde kurt olduk, bu vatanda gözü olan çakallara dert olduk. Kutsallarımızın sonsuza kadar yegane bekçileriyiz. Erlik anı geldiğinde yiğitlere şan görünür, Türk'ün düşmanlarına cehenneme yol görünür.

Beklediğim ne topraktı, ne taştı, namusum, kardeşim, anamdı. Bir manaydı...Özünde vatandı. Hayatının en güzel yıllarını dağlara adayan yiğitlere selam olsun. Tarih kitaplarını tarihçiler, tarihi de yiğit savaşçılar yazar. Yerde aslan, gökte kartal, dağda kurt olduk, vatanımızda gözü olan hainlere dert olduk. Ey şanlı bayrak, uğruna canımız feda. Vatanı, milleti için gök kubbeyi yorgan, yağız yeri yatak edinen tüm yiğit kardeşlerime selam olsun."

Kaynak: AA