Şehit trafik polisi Öner son yolculuğuna uğurlandı

İzmir'in Bergama ilçesinde kontrol noktasında ''dur'' ihtarına uymayan sürücünün kullandığı aracın çarpması sonucu şehit olan polis memuru Nedim Öner'in cenazesi, memleketi Balıkesir'in Havran ilçesinde toprağa verildi.
İzmir'den akrabaları tarafından teslim alınan şehit polis memuru Öner'in (43) naaşı, Havran'daki Koca Cami'ye getirildi.
Şehidin naaşı, burada kılınan namazın ardından Havran Şehir Kabristanlığı'ndaki Polis Şehitliği'ne defnedildi.
Çanakkale karayolunda kontrol noktasında uygulama yapan trafik polisi Nedim Öner, Aytekin U. idaresindeki 45 HU 268 plakalı hafif ticari araca durması için ışıkla uyarı yapmış, bunu dikkate almayan Aytekin U, Öner'e çarptıktan sonra olay yerinden kaçmıştı.
Ağır yaralanan evli ve 2 çocuk babası Öner, sağlık ekiplerince Bergama Devlet Hastanesine kaldırıldığı sırada şehit olmuştu. Saklandığı arkadaşının evinde gözaltına alınan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.