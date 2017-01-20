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Şehit polis memuru toprağa verildi

Sur'da PKK'lı teröristlerce düzenlenen bombalı saldırıda ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan polis memuru Furkan Demir’in cenazesi toprağa verildi.

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Şehit polis memuru toprağa verildi

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde, Dicle Üniversitesi yerleşkesinde polis ekibini taşıyan aracın geçişi sırasında PKK'lı teröristlerce düzenlenen bombalı saldırıda ağır yaralanan ve tedavi gördüğü Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde şehit olan polis memuru Furkan Demir'in cenazesi, memleketi Nevşehir'de defnedildi.

Şehidin askeri uçakla Kapadokya Havalimanı'na getirilen naaşı, bir süre silah arkadaşlarının omuzlarında taşındıktan sonra cenaze nakil aracına konuldu.

Şehit Demir'in cenazesi buradan Güzelyurt Mahallesindeki babaevine getirildi. Şehit polisin meslektaşı olan eşi Kübra Demir de cenazeyle birlikte eve geldi.

Şehit Demir için cuma namazı sonrası Kurşunlu Camisinde tören düzenlendi.

Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, Belediye Başkanı Hasan Ünver, Emniyet Müdürü Mehmet Artunay, Alay Komutanı Jandarma Albay Yusuf Ziyaddin Cavlak, şehidin yakınları ve çok sayıda vatandaşın katıldığı törende cenaze namazı İl Müftüsü Yakup Öztürk tarafından kıldırıldı.

Şehit Demir’in naaşı, cenaze namazının ardından yine silah arkadaşlarının omuzlarında bir süre taşındıktan sonra Kaldırım Mezarlığı'nda defnedildi. AA

Etiketler: Sur, şehit, Nevşehir, furkan demir, Diyarbakır, cenaze
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