Şehit polis Kubilay Karaman son yolculuğuna uğurlandı

Mareşal Çakmak Devlet Hastanesi morgundan alınarak cenaze töreninin yapılacağı Narmanlı Camii'ne getirilen 28 yaşındaki Şehit Özel Harekat Polisi Kubilay Karaman'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, burada polis mangasınca cenaze nakil aracından alınarak katafalka konuldu.

Kültür ve Turizm Bakanı Kurtulmuş ile eşi Sevgi Kurtulmuş, cenaze töreninde, şehidin annesi Ayten, babası Vedat ile kardeşleri Ahmet, Emre ve Özlem'in yanına giderek bir süre görüştü.

Kurtulmuş burada şehidin annesi Ayten Karaman'ı, "Allah mekanını cennet eylesin, Allah sabırlar versin." diyerek teselli etti. Kurtulmuş'un eşi Sevgi Kurtulmuş da şehidin yakınlarına sarılarak onları teskin etmeye çalıştı.

Camide öğle namazının kılınmasının ardından İl Müftüsü Hasan Hüsnü Sula, cenaze namazını kıldırdı, helallik istedi ve dua etti.

Daha sonra cenaze nakil aracına konulan şehit polis Karaman'ın naaşı, tekbir ve salavatlarla Asri Mezarlık Şehitliği'ne götürülerek defnedildi.

Bakan Kurtulmuş, defin töreninin ardından, şehidin naaşına sarılı Türk bayrağını baba Vedat Karaman'a takdim etti.

Bekar olan şehit Kubilay Karaman'ın toprağa verilmesi sonrası özel harekat polisleri de saygı atışında bulundu.

Törene, Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti Erzurum Milletvekili Mustafa Ilıcalı, AK Parti Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu, 9. Kolordu Komutanı Korgeneral Uğur Tarçın, Jandarma Bölge Komutanı Güray Alpar, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Bekir Uzun, İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, siyasi parti temsilcileri, özel harekat polislerinin de olduğu polisler ve askerler ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Mardin Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şubesinde görevli polis memuru Kubilay Karaman, Bakan Kurtulmuş'un 12 Nisan'da Mardin'deki temasları kapsamında katıldığı açılış töreninin ardından, çevre güvenliği için bulunduğu binanın çatısından dengesini kaybedip düşerek ağır yaralanmış ve kaldırıldığı Mardin Devlet Hastanesinde şehit düşmüştü.

Kaynak: AA