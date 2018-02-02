Şehit Piyade Erler Miraç Gürhan ve Hayrettin Dindar memleketlerinde toprağa verildi

Hakkari Çukurca'da, PKK'lı teröristlerin hain saldırısında şehit düşen Sözleşmeli Piyade Er Miraç Gürhan memleketi Malatya'da toprağa verildi.

Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığındaki törenin ardından Gürhan'ın cenazesi önce Battalgazi ilçesi Hidayet Mahallesi'ndeki babaevine daha sonra da annesinin yaşadığı Zafer Mahallesi'ne getirildi.

Şehidin annesi Serpil Canbay, kız kardeşi Didem ve yakınları, tabut önünde gözyaşı döktü.

Helallik alınmasının ardından Malatya Şehir Mezarlığına götürülen şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, askerlerin omuzlarında katafalka konuldu.

Şehidin annesi törene sağlık ekiplerinin eşliğinde tekerlekli sandalyeyle katılırken, baba Yasin Gürhan'ın ise ayakta durmakta zorlandığı görüldü.

Törene katılan Bakan Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, şehidin annesine ve ailesine taziyelerini iletirken, anne bu sırada "Oğluma götürün beni." şeklinde ağıt yaktı.

Törene katılan çok sayıda vatandaş tekbir getirerek, "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganı attı.

İl Müftüsü Ümit Çimen tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından, bir süre omuzlarda taşınan şehidin naaşı, buradaki şehitlikte toprağa verildi.

Defin işleminin ardından Bakan Tüfenkci, aileye sabır diledi.

Cenaze törenine, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Malatya Valisi Ali Kaban, 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Asım Kocaoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, AK Parti Malatya Milletvekili Mustafa Şahin ile askeri ve sivil erkan katıldı.

Hakkari'nin Çukurca ilçesi Güven Dağı'nda bulunan askeri üs bölgesine PKK'lı teröristlerce sınırın Irak tarafından saldırı gerçekleştirilmiş, güdümlü füze ile gerçekleştirildiği değerlendirilen saldırıda Sözleşmeli Piyade Er Miraç Gürhan şehit düşmüş, 5 asker de yaralanmıştı.

Şehit er Hayrettin Dindar Siirt'te yol yolcuğuna uğurlandı

Siirt'in Şirvan ilçesine bağlı Ormanbağı köyünde düzenlenen törende, şehit Dindar'ın Türk bayrağına sarılı naaşı katafalka konuldu, ardından öz geçmişi okundu.

İlçe Müftüsü Hulusi Güner'in kıldırdığı cenaze namazının ardından şehit için dua edildi.

Kadın subayların desteğiyle güçlükle ayakta durabilen anne Lalihan Dindar ile şehidin yakınları, uzun süre gözyaşı döktü.

Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, asker ve vatandaşların omzunda taşınarak önce baba evine ardından da köy mezarlığına götürüldü.

Terör örgütüne tepki

Cenazenin taşınması sırasında vatandaşlar terör örgütü PKK'yı lanetledi. "Kahrolsun PKK" ve "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganları atan vatandaşlar, sık sık tekbir getirdi.

Mezarlıkta şehit oğlunu son kez görmek isteyen anne Lalihan Dindar ve yakınlarının isteği yerine getirildikten sonra cenaze toprağa verildi.

Törene katılan Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, şehit babası Akif Dindar'a Türk bayrağı hediye etti. Şimşek, Kürtçe konuştuğu baba Dindar'a, devletin her zaman yanlarında olduğunu söyledi.

Kaynak: AA